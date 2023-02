TBMM Başkanı Şentop: "Meclisimiz, bu elim zaman diliminde milletvekillerimizin, depremden etkilenen halkımızın acısını yerinde paylaşabilmesi ve deprem sebebiyle oluşan yaraların sarılmasına katkı sunabilmesi için çalışmaktadır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Meclisimiz, bu elim zaman diliminde milletvekillerimizin, depremden etkilenen halkımızın acısını yerinde paylaşabilmesi ve deprem sebebiyle oluşan yaraların sarılmasına katkı sunabilmesi için çalışmaktadır" dedi.

Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda beş siyasi partinin ortak bildirisini okudu. Bildiride şunlar kaydedildi:

" Ülkemiz, 6 Şubat 2023 günü merkezi Kahramanmaraş olan ve Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerimizi etkileyen depremler sebebiyle derinden sarsılmıştır. Son yüzyılın en büyük depremleri arasında kayda geçen bu felaket neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş veya yaralanmış ve çok sayıda insanımız, soğuk kış şartlarında barınma imkanından mahrum kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak, söz konusu depremlerde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Halen enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an evvel ve sağ olarak ulaşılmasını temenni ediyor, bunun için her birimiz dua ediyoruz. Acımız tarifsizdir. Bu kara günde Devletimiz bütün birimleri ile teyakkuzda olup, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm gayreti ile çalışmaktadır"

Milletin acısını Meclis'te de hissettiklerini belirten Şentop, "Bu süreçte Devletimizin tüm kurumları gibi Meclisimiz de ayaktadır ve yaşananları, her boyutu ile yakından takip etmektedir. Milletvekillerimizin büyük kısmı, depremden etkilenen yerleşim birimlerimizdeki çalışmaları yakından izlemek ve yardım çalışmalarına bizzat katkı sunabilmek amacıyla bölgeye intikal etmiş bulunmaktadır. Meclisimiz, bu elim zaman diliminde milletvekillerimizin, depremden etkilenen halkımızın acısını yerinde paylaşabilmesi ve deprem sebebiyle oluşan yaraların sarılmasına katkı sunabilmesi için çalışmaktadır. Diğer taraftan ülkemizle birlikte depremden etkilenen komşu ülkelerden gelen can kaybı ve yıkım haberleri, üzüntümüzü artırmıştır. Bu vesileyle depremden etkilenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, İsrail ve Mısır halklarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine Milletimizin acısını paylaşmak ve yaralarımızı sarmak için taziye ve destek mesajları gönderen yabancı devletlerin parlamentolarına ve diğer yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında, depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına katkı sağlayan, maddi veya manevi destek sunan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak, depremle sarsılan vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Milletimizin, tarihinde yaşadığı benzer felaketlerde olduğu gibi, bu acı günde de, bağrında açılan derin yarayı, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışma ile aşacağına olan inancımız tamdır. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.