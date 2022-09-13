Şentop: "Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia'yı karşılaması Şentop ve Farrugia'nın tokalaşması Şentop'un, Farrugia ve beraberindeki heyetle görüşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malta Temsilciler Meclisi...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia'yı karşılaması
Şentop ve Farrugia'nın tokalaşması
Şentop'un, Farrugia ve beraberindeki heyetle görüşmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile görüştü.
Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika