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Şentop: "Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür"

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia'yı karşılaması Şentop ve Farrugia'nın tokalaşması Şentop'un, Farrugia ve beraberindeki heyetle görüşmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malta Temsilciler Meclisi...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia'yı karşılaması

Şentop ve Farrugia'nın tokalaşması

Şentop'un, Farrugia ve beraberindeki heyetle görüşmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile görüştü.

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Mustafa Şentop Malta Politika Haberler

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