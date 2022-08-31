TBMM Başkanı Şentop, Malezya Milli Günü'nü kutladı Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Milli Günü'nü kutladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Milli Günü'nü kutladı. Şentop, milli gün dolayısıyla Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve Malezya Senatosu Başkanı??????? Tan Sri Dato'Seri Utama Dr. Rais Yatım'a ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi. Mektubunda, Malezya Milli Günü'nü şahsı ve TBMM adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti: "Ülkelerimiz arasında dostluk ve kardeşlik zemini üzerinde gelişen ilişkilerimizin müşterek gayretlerimizle yoğunlaştıracağımız parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Bu minvalde, ekim ayında ülkenize gerçekleştirmeyi planladığım ziyaretin söz konusu ilişkilere ivme kazandıracağını düşünüyorum." Şentop, Malezya Senatosu ve Malezya Temsilciler Meclisi üyelerine başarı dileklerini iletti. Politika Kaynak: AA / Aynur Ekiz Mustafa Şentop Malezya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› TBMM Başkanı Şentop, Malezya Milli Günü'nü kutladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.