TBMM Başkanı Şentop, Macar mevkidaşı Köver ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Lazlo Köver ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şentop, Türkiye'nin parlamenter diplomasiye büyük önem verdiğini belirterek, diplomatik görüşmelerin bölgesel ve küresel krizler için çözüm önerileri gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi. Macaristan ile Türkiye'nin köklü dostluk bağları olduğunu kaydeden Şentop, iki ülke parlamentoları arasındaki temas ve iş birliğinin artırılmasını istedi.

Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Lazlo Köver de Türkiye'nin barış müzakerelerindeki rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş alanında Türkiye'nin gayretlerine büyük bir saygıyla bakıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Politika