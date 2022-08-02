TBMM Başkanı Şentop, Libyalı mevkidaşıyla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder'i TBMM'de ağırladı. Şentop, konuk Meclis Başkanı'na 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'nin hasar gören yerlerini gezdirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder ile bir araya geldi. Şentop, konuk Meclis Başkanı ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Şentop, Libya'nın Bint Bayeh bölgesinde petrol taşıyan araçtaki patlama nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine atıfta bulunan Şentop, "Türkiye için Libya, batısı, doğusu ve güneyiyle bir bütündür ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere ve kesimlere eşit mesafede duruyoruz" ifadesini kullandı.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder de Türk ve Libya halkları arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti. Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için bütün diyalog kanallarının açık kalmasına dikkat ettiklerini kaydeden Agila Salih İsa Guveyder, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alan yeni hükümetin önceliğinin, ülkede parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını sağlama olduğunu söyledi, Türkiye'nin de barış ve istikrarın sağlanmasında Libya'ya desteğinin önemine işaret etti. Guveyder, TBMM Başkanı Şentop'u Libya'ya davet etti. Şentop, daha sonra konuk Meclis Başkanı ile 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'nin hasar gören yerlerini, Genel Kurul salonunu ve Meclis'in diğer alanlarını gezdi.