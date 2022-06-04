TBMM Başkanı Şentop, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi - Haberler

TBMM Başkanı Şentop, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
???????Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük emek sarf ederek LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek için ter dökmek her zaman çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika