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TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine önemli katkı sağlamasını umdukları bu gelişmenin, bölgede yürütülen normalleşme süreçlerine de olumlu...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine önemli katkı sağlamasını umdukları bu gelişmenin, bölgede yürütülen normalleşme süreçlerine de olumlu yansımasını diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Laçın şehri ve civarındaki iki köyün, 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülen süreç çerçevesinde Azerbaycan'a geri dönüşünü memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine önemli katkı sağlamasını umduğumuz söz konusu gelişmenin, bölgemizde yürütülen normalleşme süreçlerine de olumlu yansımasını diliyoruz. Bu vesileyle kardeş Azerbaycan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizin altını çiziyoruz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika

Güney Kafkasya Mustafa Şentop Azerbaycan Politika Haberler

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