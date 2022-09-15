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TBMM Başkanı Şentop, Kosta Rika Milli Günü'nü kutladı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Kosta Rika Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosta Rika Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosta Rika Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Kosta Rika Yasama Meclisi Başkanı Rodrigo Arias Sanchez'e tebrik mektubu gönderdi.

Şahsı ve TBMM üyeleri adına Kosta Rika'nın Milli Günü'nü kutlayan Şentop, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin yakın gelecekte parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla da kuvvetlendirilmesini diliyorum. Milli gününüzü bir kez daha tebrik ederken, zatıalinize ve şahsınızda Kosta Rika Yasama Meclisinin kıymetli üyelerine sıhhat, huzur ve mutluluk temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

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