TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin TÜRKPA gözlemci üyesi olmasını değerlendirdi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlemci üyesi olmasına ilişkin, "Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin, TÜRKPA 12. Genel Kurulunda oy birliğiyle alınan kararla TÜRKPA gözlemci üyesi olmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı çağrının ardından ilk olarak Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC'nin, bugün TÜRKPA'da gözlemci üyelik sıfatını elde etmesinin haklı gururunu ve bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Şentop, "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statü haklarının tanınması yolunda tarihi bir adım atan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın girişimleri meyvelerini vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Desteğiyle güç veren ve hayırlı olması dileğini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gözlemci üyelik statüsüne verdikleri destek için kardeş ülke parlamento başkanlarına şükranlarını sunan Şentop, "Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.