Şentop: Kıbrıs Millî Davamız Kıbrıs Türk Halkı Diğer Yanımızdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır" dedi.

Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'ta başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir mesaj yayınladı. Şentop'un, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"20 Temmuz 1974…

48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır.

Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı' kutlu olsun."

ANKA / Politika