Şentop: Kıbrıs Millî Davamız Kıbrıs Türk Halkı Diğer Yanımızdır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şentop: Kıbrıs Millî Davamız Kıbrıs Türk Halkı Diğer Yanımızdır

ANKA - Politika
 - Güncelleme:
Şentop: Kıbrıs Millî Davamız Kıbrıs Türk Halkı Diğer Yanımızdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır. Kıbrıs millî davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır" dedi.

Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'ta başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir mesaj yayınladı. Şentop'un, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"20 Temmuz 1974…

48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır.

Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı' kutlu olsun."

ANKA / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title