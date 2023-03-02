TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop ve KKTC Meclis Başkanı Töre, önce baş başa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 Kıbrıs Türkü'nün de hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü paylaşarak, Töre'ye taziye dileklerini iletti. Türkiye'nin, felaketin yaralarını sarabilmek için hızlı şekilde adım atacağını belirten Şentop, 1 yıl gibi bir zaman içinde kalıcı konutlar yapılmasının planlandığını söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, felaketin büyük olduğunu ancak Türk devleti ve milletinin de çok büyük olduğunu belirtip, "Bunun altından kalkacağız, üstesinden geleceğiz. Sizin ziyaretiniz, dostlarımızın aramaları, ziyaretleri bizim açımızdan önemli bir teselli kaynağıdır" dedi.

TÖRE: SORUMLULARIN HESAP VERMESİ GEREK

Meclis Başkanı Şentop da can kayıplarına neden olan binalarla ilgili sorumluluğu bulunan kişiler hakkında soruşturmalar açıldığını belirterek, "Binalarda da tespitler yapıldıkça yeni soruşturmalar da açılacaktır. Bunlar kaybedilen canları geri getirmiyor ama sorumluların mutlaka hesap vermesi gerekiyor ki bir daha benzer şeyler bu tür hatalar yüzünden tekrarlanmasın" dedi.