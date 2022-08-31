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TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın Milli Günü'nü kutladı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın milli gününü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın milli gününü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Kırgızistan Milli Günü'nü kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ortak tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kırgızistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin her geçen gün yeni alanlarda da çeşitlenerek zenginleşmesini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu bağlamda, parlamentolarımız arasındaki güçlü iş birliğinin ikili ilişkilerimize ivme kazandıran en önemli unsurlardan biri olduğunun da altını çizmek isterim. Bu vesileyle zatıalilerine afiyet ve saadet diler, dost ve kardeş Kırgız halkına esenlik ve refah dileklerimi iletirim."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Kırgızistan Politika Haberler

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