TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'u kabul etti.

Şentop, kabulde, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki olumlu ilişkinin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in önemine işaret eden Şentop, parlamentolar arası ilişkilerin de gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov ise Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeş halklar olduğunu ifade ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AA / Politika