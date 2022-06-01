TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Parlamento heyetini kabul etti - Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Türkiye'nin 30 yılı bulan ilişkilerinin güçlenerek devam ettiğini, hem ekonomik hem de uluslararası platformlarda Türkiye'nin her zaman Kırgızistan'ın yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Şentop, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ konusunda konuk heyete uyarıda bulundu.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla yürüttüğünü ve temyiz mahkemesinin birçok davayla ilgili kararını verdiğini anımsatan Şentop, bunun neticesinde örgütün Türkiye içinde faaliyet gösterebilme imkanının kalmadığını vurguladı.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelere de bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunun altını çizen Şentop, "Türkiye içerisinde bunların faaliyet gösterebilmesi, nefes alması mümkün değil. Ama dost ve kardeş ülkeleri de bu tehdide karşı bilhassa bazı büyük ülkelerin istihbarat örgütlerinin bir aparatı olarak çalışan bu örgüte karşı ikaz etmeyi bir kardeşlik görevi sayıyoruz. Bu örgüt mensuplarının Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini bozmaya yönelik faaliyetlerini de endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin, "biz bunu hukuk çerçevesinde takip ediyoruz." sözlerini de hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Ben bir hukuk profesörüyüm ve bu cevap biraz beni güldürüyor. Çünkü bir ülkede suç işlemiş olan, darbe gibi bir suça teşebbüs etmiş olanların, bir başka ülkede yakalanması için o ülkede de darbeye teşebbüs etmesini beklemek çok akıllıca gelmiyor bana. Fırsat bulurlarsa Kırgızistan dahil her ülkede böyle bir teşebbüste bulunabilirler. Bu örgüte karşı Türkiye'nin mücadelesinde Kırgızistan'ın desteğini ve iş birliğini arzu ediyoruz ve her zaman bunu görüşmelerimizde teyit ediyoruz."