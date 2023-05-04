TBMM Başkanı Şentop, KEİPA toplantısı kapsamında Fas ve Sırbistan temsilcileriyle görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA toplantısı kapsamında Fas ve Sırbistan temsilcileriyle görüşerek, Türkiye'nin bölgedeki barış, istikrar ve refaha katkısını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna heyetinin provokatif eylemlerini kınadı.
'FAS'IN SAHİP OLDUĞU İSTİKRAR ORTAMININ DİĞER BÖLGE ÜLKELERİNE DE TEŞMİL ETMESİNİ İÇTENLİKLE ARZULAMAKTAYIZ'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA toplantısı kapsamında Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Rachid Talbi Alami ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Fas'ın, Arap alemi, İslam dünyası, Akdeniz havzası ve Afrika'nın kilit önemde bir ülkesi olduğunu belirterek, "Fas, bölgesinin istikrarı ve refahı bağlamında da kritik bir önem arz etmektedir. İlişkilerimizde de Fas'ın bu yönünü her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Fas'ın sahip olduğu istikrar ortamının diğer bölge ülkelerine de teşmil etmesini içtenlikle arzulamaktayız" dedi.Türkiye ve Fas arasındaki münasebetlerin güçlenerek sürmesinin, halklar ile sınırlı kalmayarak bölgenin barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını ifade eden Şentop, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha iyi seviyelere taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda öncelikle ticaret ve yatırım ilişkilerimizin, karşılıklı yarar anlayışı içerisinde daha iyi seviyelere taşınması gerektiği kanaatindeyiz. Parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretleri de artırmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Rachid Talbi Alami de Türkiye ile Fas arasındaki iyi ilişkiler neticesinde ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini ifade ederken, yatırımların karşılıklı olarak artırılabileceği üzerinde durdu.İŞ BİRLİĞİ VURGUSUŞentop, Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Şentop öncelikle, Belgrad'da bir ilköğretim okulunda yaşanan ve sekiz öğrencinin ile 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şentop, uluslararası asamblelerin giderek büyük öneme sahip olduğuna şahitlik edildiğini belirterek, KEİPA'nın Kafkasya ve Balkanları da kapsayan geniş Karadeniz coğrafyasında barış ve istikrara önemli katkılarda bulunduğuna inancını ifade ederek, "Sırbistan Meclisiyle hem ikili ilişkimizi hem de KEİPA başta olmak üzere farklı parlamenter asambleler bünyesindeki iş birliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz" dedi.Şentop ayrıca, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini ifade ederek, "İkili ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü gelişmeler bizi ziyadesiyle memnun ediyor" diye konuştu.Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic de Türkiye ile her alanda iş birliğinin artırılmasını istediklerini ifade ederek, ticaret hacminin 5 milyar dolara yükseltilmesi için çalışacaklarını söyledi. Orlic, "İki ülke arasında altın çağ yaşıyoruz" dedi.'TÜRKİYE'NİN SAĞLAMAYA ÇALIŞTIĞI BARIŞ ORTAMINI BOZAN BU DAVRANIŞI KINIYORUM'
KEİPA toplantısında Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında, Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişiminde bulunmasını ve sonrasında yaşanan gerginliği kınayan Şentop, "TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz KEİPA Başkanlar Zirvesi'nde, Ukrayna parlamenter heyetinden bazı kişilerin provokatif, fiziki saldırı içeren eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim. Bölgemizdeki sorunları diyalog temelinde çözme amacıyla bizleri bir masada buluşturan KEİPA'da, böylesine talihsiz ve kabul edilemez bir olayı yaşamış olmaktan ayrıca üzüntü duydum. Türkiye'nin sağlamaya çalıştığı barış ortamını bozan bu davranışı kınıyorum" dedi.