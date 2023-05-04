TBMM Başkanı Şentop, KEİPA toplantısı kapsamında Fas ve Sırbistan temsilcileriyle görüştü

'FAS'IN SAHİP OLDUĞU İSTİKRAR ORTAMININ DİĞER BÖLGE ÜLKELERİNE DE TEŞMİL ETMESİNİ İÇTENLİKLE ARZULAMAKTAYIZ'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA toplantısı kapsamında Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Rachid Talbi Alami ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Fas'ın, Arap alemi, İslam dünyası, Akdeniz havzası ve Afrika'nın kilit önemde bir ülkesi olduğunu belirterek, "Fas, bölgesinin istikrarı ve refahı bağlamında da kritik bir önem arz etmektedir. İlişkilerimizde de Fas'ın bu yönünü her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Fas'ın sahip olduğu istikrar ortamının diğer bölge ülkelerine de teşmil etmesini içtenlikle arzulamaktayız" dedi.

KEİPA toplantısında Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında, Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişiminde bulunmasını ve sonrasında yaşanan gerginliği kınayan Şentop, "TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz KEİPA Başkanlar Zirvesi'nde, Ukrayna parlamenter heyetinden bazı kişilerin provokatif, fiziki saldırı içeren eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim. Bölgemizdeki sorunları diyalog temelinde çözme amacıyla bizleri bir masada buluşturan KEİPA'da, böylesine talihsiz ve kabul edilemez bir olayı yaşamış olmaktan ayrıca üzüntü duydum. Türkiye'nin sağlamaya çalıştığı barış ortamını bozan bu davranışı kınıyorum" dedi.