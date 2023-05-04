TBMM Başkanı Şentop, KEİPA toplantılarında Ukrayna heyetinin Rusya'ya yönelik protesto girişimini kınadı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişiminde bulunmasını kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Ukrayna parlamenter heyetinden bazı kişilerin provokatif, fiziki saldırı içeren eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop, "Bölgemizdeki sorunları diyalog temelinde çözme amacıyla bizleri bir masada buluşturan KEİPA'da, böylesine talihsiz ve kabul edilemez bir olayı yaşamış olmaktan ayrıca üzüntü duydum. Türkiye'nin sağlamaya çalıştığı barış ortamını bozan bu davranışı kınıyorum." ifadelerini kullandı.