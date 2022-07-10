TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile telefonda görüştü.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile telefonda görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bayramını tebrik etti. Görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilmiş olan istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısının vurgulandığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika