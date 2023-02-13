TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremden etkilenen bölgelere ziyaretlerini sürdüren Şentop, Kahramanmaraş'ta ilk olarak Vali Saim Çotur Spor Kompleksi'nde oluşturulan çadır kenti ziyaret etti. Sağlık hizmetlerinin sunulmasına ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, vatandaşlarla sohbet etti. Mustafa Şentop, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ifade ederek, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çalışmaların hızla başlatılmasının önemine dikkat çekti. TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan koordinasyon merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı. Kaynak: AA / Politika Mustafa Şentop Kahramanmaraş Spor Politika Haberler

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