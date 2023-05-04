TBMM Başkanı Şentop: İtiraf etmeseler de bu savaştan kazanç elde edenler var (2)

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UKRAYNA PROTESTO GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti bayraklı protesto girişiminde bulundu. Ukrayna heyeti, Rus heyetinin arkasında Ukrayna bayrağı açtı. Bu sırada iki ülkenin heyetleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Rus heyetten biri, Ukrayna bayrağını alarak salondan çıkardı.

Şentop'un müdahalesiyle gerginlik sona ererken, toplantı devam etti.

Görüntü dökümü:

- Tartışma ve arbede

- Şentop'un konuşması

- Genel ve detay

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ) Haber Kodu : 230504104

Haber: Şaduman TÜRKAY/ANKARA,