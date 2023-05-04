TBMM Başkanı Şentop: İtiraf etmeseler de bu savaştan kazanç elde edenler var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, bölgedeki sorunların çözümü için diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine değindi ve KEİPA'nın çalışmalarının bölgemizin kalkınması, refahı ve barışı için somut sonuçlar ortaya koymasını diledi.

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ŞENTOP: YAPTIĞINIZ YARDIMLAR TAKDİRLE KARŞILANDI

TBMM Başkanı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. Şentop, 30'uncu yıl dönümün ve 61'inci Genel Kurulun KEİPA, bölge ve ülkeler için hayırlı olmasını dileyerek, "Hepimizin malumu olduğu üzere, Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir deprem felaketi yaşandı. Deprem büyük bir alanı etkiledi ve eşi görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Yaşanan bu felaketinin ardından siz kıymetli dostlarımız Türkiye'nin, Türk halkının yardımına koştunuz, büyük bir dayanışma örneği sergilediniz. Gerek gönderdiğiniz ayni ve nakdi yardımlar, gerek arama-kurtarma faaliyetleri için gönderdiğiniz ekiplerin çalışmaları, bir nebze olsun acılarımızın hafifletilmesini sağladı. Bu süreçte gösterdiğiniz bu kıymetli dayanışma ve yaptığınız yardımlar, Türk halkı tarafından takdirle karşılandı. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.