TBMM Başkanı Şentop, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'e yönelik şiddet yanlısı söylemlere ve provokatif eylemlere devam eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Türkiye, İsrail'in, Harem-i Şerif'in statüsüne karşı mütecaviz eylemlerinin karşısında durmaya kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.