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TBMM Başkanı Şentop'tan yeni seçilen İskeçe Müftüsü Trampa'ya tebrik telefonu

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni seçilen İskeçe Müftüsü Trampa'ya tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Batı Trakya'daki soydaş Müslüman Türklerin İskeçe Müftülüğüne seçtikleri Mustafa Trampa'yı arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Bu zor ve önemli görevde Trampa'ya Allah'tan yardım ve başarı dileyen Şentop, "Türkiye olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Uslu - Politika

Mustafa Şentop Batı Trakya Politika Haberler

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