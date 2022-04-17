TBMM Başkanı Şentop, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının önemli dini günlerinden olan Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.