TBMM Başkanı Şentop, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı

AA - Adem Balta - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının önemli dini günlerinden olan Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Adem Balta - Politika

Mustafa Şentop, Hristiyan, Paskalya, Medya, Politika, Haberler

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