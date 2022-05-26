TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Milli Günü'nü kutladı - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Milli Günü'nü kutladı

AA - İsmail Çimen - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'ın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Milli Günü'nü kutladı.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili'ye tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Gürcistan Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında tarihi, kültürel ve beşeri bağlardan kuvvetini alan ilişkilerimizin, parlamentolarımız arasında her seviyede devam eden verimli temaslar sayesinde daha da gelişeceğine inancım tamdır. Bu vesileyle dost ve kardeş Gürcistan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Gürcistan Parlamentosunun kıymetli üyelerine esenlik ve muvaffakiyetler dilerim."

AA / İsmail Çimen - Politika

Mustafa Şentop, Gürcistan, Milli, TBMM, Politika, Haberler

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