Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TBMM Başkanı Şentop gençlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop gençlerle bir araya geldi

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı çekişmeleri ortadan kaldırmış değildir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı çekişmeleri ortadan kaldırmış değildir. Bugün tartıştığımız konular 100 yıl önce tartışılmış" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 19 Mayıs Gençlik Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençlerle bir araya geldi.

Şentop, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı çekişmeleri ortadan kaldırmış değildir. Bugün tartıştığımız konular 100 yıl önce tartışılmış. 100 yıl önceli ruhu muhafaza etmesi lazım. Türkiye dünyada hareket halinde olursa varlığını sürdürür. Sürekli dinamizmi içinde olmalı" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de gençlere hitap etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop Gençlik Dünya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title