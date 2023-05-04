TBMM Başkanı Şentop, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Alami ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Rachid Talbi Alami bir araya geldi.

Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi ve KEİPA'nın 61. Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Alami ve beraberindeki heyetle toplantıların gerçekleştirildiği otelde görüştü.

Fas'ın, Arap alemi, İslam dünyası, Akdeniz havzası ve Afrika'nın kilit önemde bir ülkesi olduğunu belirten Şentop, "Fas, bölgesinin istikrarı ve refahı bağlamında da kritik bir önem arz etmektedir. İlişkilerimizde de Fas'ın bu yönünü her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Fas'ın sahip olduğu istikrar ortamının diğer bölge ülkelerine de teşmil etmesini içtenlikle arzulamaktayız." dedi.

Türkiye ve Fas arasındaki münasebetlerin güçlenerek sürmesinin, halklar ile sınırlı kalmayarak bölgenin barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağını ifade eden Şentop, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha iyi seviyelere taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda öncelikle ticaret ve yatırım ilişkilerimizin, karşılıklı yarar anlayışı içerisinde daha iyi seviyelere taşınması gerektiği kanaatindeyiz. Parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretleri de artırmamız gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Alami de Türkiye ile Fas arasındaki iyi ilişkiler neticesinde ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini ifade ederek, yatırımların karşılıklı olarak artırılabileceği üzerinde durdu.