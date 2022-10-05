TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'ya geldi Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları zirvesine katılmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 Parlamento Başkanları zirvesine katılmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti, Soekarno-Hatta Uluslararası Havaalanı'nda Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu tarafından karşılandı. Kaynak: AA / Politika G20 Liderler Zirvesi Mustafa Şentop Parlamento Politika Haberler

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