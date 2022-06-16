TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun...

TBMM Başkanı Şentop, " Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop Ege Denizi Politika Haberler

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