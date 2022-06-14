TBMM Başkanı Şentop: Dokunulmazlığın kaldırılması ve ceza verilmesi gerek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili, "Çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve ceza verilmesi gerekir" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Milletvekili tarafından yapılan bu hareketin çok çirkin olduğunu belirten Şentop, "Çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Milletvekillerinin bir dokunulmazlığı var, dokunulmazlık milletvekillerini şahsına tanınmış bir suç işleme, suçtan muaf olma özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık; parlamento çalışmalarını güvence altına almak için verilmiş olan bir imkandır, parlamento için verilmiş bir imkandır. Onun için bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhını suistimal ederek böyle bir harekette bulunması çok büyük bir haddini bilmezliktir. Bir milletvekilinin açık bir şekilde kamuoyu önünde görevini yapmaya çalışan, kamu düzeninin sağlamaya çalışan bir kamu görevlisine karşı bu şekilde bir müessir fiil denilen bir harekette bulunulması bence hiçbir şekilde dokunulmazlık kapsamında olmaması gereken bir husustur. Teknik olarak dokunulmazlık kapsamındadır ama parlamentonun burada dokunulmazlık kaldırma yetkisi vardır. Zaten mevzuatımıza göre de bu konularda tolerans gösterilmemesi gerekir kanaatimce" dedi.

Milletvekilinin dokunulmazlığının Meclis Başkanlığı'na gelmesi durumunda hemen Karma Komisyon'a havale edeceklerini aktaran Şentop, "Daha sonra yetki Genel Kurul'da. Bu konuda ancak şahsi görüşümü söyleyebilirim. Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Tamamen haddini bilmezliktir" dedi.