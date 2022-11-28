TBMM Başkanı Şentop, DEB Genel Başkanlığına seçilen Asafoğlu'nu tebrik etti Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Çiğdem Asafoğlu'nu tebrik etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Çiğdem Asafoğlu'nu tebrik etti. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin Genel Başkanlığına yeniden seçilen Çiğdem Asafoğlu'nu arayarak tebriklerimi ilettim. Batı Trakya'daki soydaşlarımızın hak arama mücadelesinde ve çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA / Politika Mustafa Şentop Yunanistan Politika Haberler

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