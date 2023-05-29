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TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını tebrik etti.

Şentop, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına tebrik mesajı paylaştı.

Mustafa Şentop, mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir vazife şuuruyla çıktığımız Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla... Büyük Türkiye zaferine ulaşmada en büyük emeğin sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhur İttifakı mensubu siyasi partilerimizin genel başkanlarına şükranla... Aziz milletimize verdiği destek, gösterdiği teveccüh ve kararlılık için sonsuz takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

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