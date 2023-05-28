TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin kararı nettir; Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.