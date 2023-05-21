TBMM Başkanı Şentop, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkes Sürgünü'nün 159. yılında yaşamını yitirenleri andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkes Sürgünü'nün 159. yılında yaşamını yitirenleri andı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz vatanlarından, topraklarından sürgün edilişlerinin 159. yılında, Çerkes kardeşlerimizin dinmeyen acısını yüreğimde hissediyor, insanlık tarihinin kara lekesi olan Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Politika