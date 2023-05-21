Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TBMM Başkanı Şentop, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı

TBMM Başkanı Şentop, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkes Sürgünü'nün 159. yılında yaşamını yitirenleri andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkes Sürgünü'nün 159. yılında yaşamını yitirenleri andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz vatanlarından, topraklarından sürgün edilişlerinin 159. yılında, Çerkes kardeşlerimizin dinmeyen acısını yüreğimde hissediyor, insanlık tarihinin kara lekesi olan Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

Mustafa Şentop Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title