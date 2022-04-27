TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret çerçevesinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk olarak Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Şentop, Kovaçi Şehitlik Anıtına çiçek bırakarak İzetbegoviç'in kabri başında dua etti.

Şehitlik ziyareti sonrası tarihi Başçarşı'ya geçen TBMM Başkanı Şentop, burada halkla ve esnafla sohbet etti. Şentop, daha sonra Başçarşı'da tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi ve Kütüphanesine ziyarette bulundu. Şentop, ardından Bosna Hersek Temsilciler ve Halklar Meclisi Divanları üyeleri ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop'un, akşam saatlerinde ise Travnik'te iftara katılması planlanıyor. - SARAYBOSNA

İhlas Haber Ajansı / Politika