TBMM Başkanı Şentop: 'Biz arzu ediyoruz ki Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ve istikrar gerçekleşir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz arzu ediyoruz ki Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ve istikrar gerçekleşir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA 30 yıl dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, Ermenistan Ulusal meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüşmesine ilişkin soruya, "Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Özel temsilciler, ilgili kurumlar temas halinde ve görüşmeler sürüyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri de çeşitli seviyelerde sürüyor. Türkiye açısından önemli olan, komşuları başta olmak üzere özellikle Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ve istikrarın temin edilir. Bu kadar zor bir dönemden geçtiğimiz bu ağır şartlar altında yaşadığımız bir süreçte Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış çok önemli, kıymetli hale gelmiştir. Nihayetinde Azerbaycan'ın da işgal altında olan topraklarını yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarması böyle bir barış sürecinin de önünü açmıştır. Bölgenin sorunlarını bölge ülkeleri kendi aralarında samimi bir diyalog zemininde, iyi niyetle hareket ederek çözmelidir. Bu yapılmadığı takdirde o zaman başka ülkelerin kendi menfaatleri, çıkarlarına göre bölgeyi dizayn etme yolları açılmış oluyor. Ben, olumlu ve iyi bir görüşme geçtiğini ifade edebilirim. Kendilerinin iyi niyetle bu normalleşme süreci için çalıştıklarını, hükümet ve parlamento düzeyinde bu normalleşme sürecini geliştirmek ve bölgede kalıcı bir barış sağlamak konusunda samimiyetle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Şentop, mevkidaşıyla Nemesis anıtı konusunun gündeme geldiğini belirterek, "Kendisi bu konunun hükümetin tutumuyla, politikasıyla ilgili olmadığını, buna tepki gösterdiklerini ifade etti. Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini normalleştirebilmek kolay bir süreç değil. Buna karşı çıkan başka ülkeler ve Ermenistan içerisinden farklı unsurlar var, olabilir. Bunların Nemesis Anıtı sürecini tahrik ettiğini söylediler. Ama ilişkileri geliştirme ve normalleştirme yönünde bir gayretle, samimiyetle çalışacaklarını ifade etti. Olumlu bir görüşme oldu. Biz arzu ediyoruz ki Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ve istikrar gerçekleşir" dedi.

Şentop, KEİPA toplantısında yaşanan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin heyetlere yansımasına ilişkin soruya da, Parlamenter asamblesi çalışmalarının ve varoluş amacının doğrultusundaki konuları asgari müşterekler üzerinden dile getirmek gerektiğini dile getirdi. Şentop, "Görüşlerin, tezlerin, fikirlerin sözlü olarak ifade edildiği bir ortamda bu tür gösterilere, şovlara gerek yok. Bunlara da müsaade etmemek lazım. Bunları kendilerine açık bir şekilde de ifade ettim. Ama daha sonra da, ben ayrıldıktan sonra da bu tür bazı eylemlerin provokasyonların devam ettiğini duydum. Az önce bazı heyet üyeleriyle de görüştüm. Bunları yanlış buluyorum. Haklı da olsanız haksız da olsanız bu şekilde, parlamenterlerin dile getirebileceği, eylemlerle ortaya koyabileceği bir husus yok. Sözlü olarak tezlerinizi burada açıklarsınız ama diğer hususlar sokaklarda, meydanlarda olabilir, o ayrı bir mesele ama bu platform bunların olacağı, yapılacağı bir platform değil. Bunu çok yakışıksız bulduğumu, kınadığımı ifade ettim. Şimdi tekrar burada da ifade etmek isterim" şeklinde konuştu. - ANKARA