TBMM Başkanı Şentop: '(Başörtüsü teklifi) Anayasa ile çözmek doğru bir yol olacaktır'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü için anayasa teklifiyle ilgili, "Anayasa ile çözmek doğru bir yol olacaktır. Ayrıca serbestlik getiren bir hukuki düzenleme kanunla olmaz. Kanuna dayanırsa bir başkası da kanunla yasak getirir. Kanunla alınan verilen bir serbestliğe indirmiş olursunuz. Anayasa daha güçlü bir teminat" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Şentop, Ak Parti'nin başörtüsü teklifini müzakere etme talebinin muhalefet tarafından reddedildiğini hatırlatan gazeteciye, "Teklifi komisyon ve Genel Kurulda görüşecekler. Bu nezaket ziyareti. Süreci etkileyen bir durum değil. Sürecin başlangıcında Kılıçdaroğlu kanun teklifi verdi. Bu şekilde siyasetin gündemine geldi. Bir düzenlemeye gerek var mı yok mu ayrı bir konu. Sorun ortadan kalktı. Kamuda her alanda kalktı. Toplumsal ve belki siyasi mutabakatla çözüldü. Ama bir düzenleme gerekir deyince başka bir tartışma başladı. Tüm partiler bu hukuki düzenlemenin gerekli olduğunu açıkladılar. Ben bu konuda mücadele etmiş ve çalışma yapmış biri olarak çözümün ancak anayasal düzeyde olması görüşümü ifade ettim. Kanunla denenmiş, olmamış. Kanunla bu iş çözülememiş. Anayasa ile çözmek doğru bir yol olacaktır. Ayrıca serbestlik getiren bir hukuki düzenleme kanunla olmaz. Kanuna dayanırsa bir başkası da kanunla yasak getirir. Kanunla alınan verilen bir serbestliğe indirmiş olursunuz. Anayasa daha güçlü bir teminat" dedi.

Şentop, başörtüsü teklifinin kabul edilmeme ihtimaline yönelik soruya, "Sürecin başlangıcı itibariyle baktığımızda kanun değişikliği teklifi verilmişti. Konu bu şekilde siyasetin gündemine geldi. Bir hukuki düzenleme gerekir diye teklif gelince tartışma başladı. Düzenlemenin ne olacağı tartışması başladı. 80-90'larda iki düzenleme yapılmış ama çözüme kavuşmamış. Kanunla bu iş çözülmemiş. Anayasa ile çözülmesi bakımından doğru olacaktır. Benim kanaatim kalıcı bir şekilde çözülsün isteniyorsa anayasa değişikliği geçer diye düşünüyorum. Ama gözünün üstünde kaşın var gibi bazı tartışmalarla 'istemiyoruz' gibi yaklaşıldığında bazı bahaneler var" şeklinde konuştu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, PMD'yi ziyaret etti. Tunç, başörtüsü teklifine yönelik olarak, "Teklif sunuldu. Daha önce görüşme yapıldı hatırlarsanız, metin ortaya çıktı artık komisyon süreci başlayacak. Genel Kurul aşaması olacak siyasi partilerin, AK Parti grubunun görüşme talebinin reddetme gerekçeler doğru değil. Bunu kabul etmemiz mümkün değil, grubumuzun görüşme isteğini gerekçe olarak Karma Komisyon gündeme alınıyorsa, bunlar birbiriyle farklı. Karma Komisyondaki konu dokunulmazlıklarla ilgili bunu karıştırmak, buna gerekçe göstermek doğru değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA