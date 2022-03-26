TBMM Başkanı Şentop, Bangladeş Milli Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bangladeş Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Bangladeş Meclis Başkanı Shirin Sharmin Chaudhury'e tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Bangladeş'in Milli Günü'nü, TBMM üyeleri ve şahsı adına canı gönülden kutladığını dile getiren Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerimiz arasında tarihi dostluk ve kardeşlik bağları ile müşterek beşeri ve kültürel değerler zemini üzerinde gelişen ikili ilişkilerimizin, karşılıklı gayretlerimizle yoğunlaştıracağımız parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla daha da zenginleşeceğine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Bangladeş halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Bangladeş Meclisinin kıymetli üyelerine başarı dileklerimi iletirim."