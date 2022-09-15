TBMM Başkanı Şentop, Bakü'nün 104. kurtuluş yıl dönümünü kutladı Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Şentop, Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Mustafa Şentop, mesajında, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Nuri Paşa olmak üzere Kafkas İslam Ordusu'nun tüm kahramanları ile Anadolu'dan kardeş ülkenin yardımına koşan Mehmetçiklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Politika Kaynak: AA / Aykut Yılmaz Mustafa Şentop Azerbaycan Bakü Politika Haberler

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