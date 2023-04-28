TBMM Başkanı Şentop: Bağımsız Türk devletleri anahtar konumunda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12'nci Genel Kurulu açılışında konuştu. Şentop, bağımsız Türk devletlerinin Asya, Avrupa ve Afrika'dan müteşekkil eski dünyanın tam merkezinde, doğudan batıya doğru uzanan bir eksen üzerinde gerek kuzey ile güney gerekse doğu ile batı arasında bir anahtar konumunda olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bağımsız Türk devletleri; Asya, Avrupa ve Afrika'dan müteşekkil eski dünyanın tam merkezinde, doğudan batıya doğru uzanan bir eksen üzerinde gerek kuzey ile güney gerekse doğu ile batı arasında bir anahtar konumundadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda yapılan 'Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12'nci Genel Kurulu' açılışında konuştu. Şentop, TÜRKPA'nın mevcudiyetinin ortak aydınlık geleceği için umut verdiğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktaya ulaşmak için uzun yıllar çalıştık ve önemli bir mesafe katettik. Ancak yaptığımız işleri asla kafi göremeyiz. Gelecekte, daha az zamanda, daha büyük işler yapmak azmindeyiz. Üzerimize düşen en büyük görev, Türk dünyasının köprülerini çoğaltmak, birbirimize yakınlaşmak ve beraber çalışmaktır. Gelecek on yıllarda, geçmiş on yıllarda yapılanlardan çok daha fazlasını yapmaya, aynı yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bağımsız Türk devletleri; Asya, Avrupa ve Afrika'dan müteşekkil eski dünyanın tam merkezinde, doğudan batıya doğru uzanan bir eksen üzerinde gerek kuzey ile güney gerekse doğu ile batı arasında bir anahtar konumundadır. Geçtiğimiz yüzyıllarda, bu anahtara sahip olmak isteyenler, aralarında bir mücadeleye girdiler. Dünyada, askeri-siyasi tarihin en büyük Avrupalı stratejistleri, Türk halklarının yaşadığı coğrafyayı dünyanın kalbi olarak nitelendirdiler. Bizler, yaşadığımız coğrafyada eğer gerçek manada muktedir olamazsak, elbette dünyanın anahtarını ele geçirmek isteyen güçlerin mücadelesi halklarımızın kaderini çizecektir" dedi.

Şentop, sesi çok çıkan bazı lobilerin, uluslararası barış ve istikrarı tesis etme iddiasındaki devletleri esir aldığını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu devletlerden beklenen ara buluculuk veya hakemlik görevi çoğu zaman hakkaniyete aykırı olarak icra edilmektedir. Bu durumu maalesef Karabağ konusunda güncel olarak bazı ülkelerin tavırlarında apaçık görmek mümkündür" dedi.