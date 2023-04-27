TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ve beraberindeki heyetle, Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda görüştü.

Başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından Şentop ve Gafarova, TBMM ve Azerbaycan Milli Meclisi arasında iş birliği protokolünü imzaladı.

6 Şubat'taki depremlerin ardından Azerbaycan'ın verdiği kapsamlı destek için teşekkür eden Şentop, "En başından bu yana Azerbaycanlı kardeşlerimizin verdikleri destek ve yardımlar için sizin şahsınızda tüm Azerbaycan'a, Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin "iki devlet bir millet" düsturuyla devam ettiğini vurgulayan Şentop, iki ülkenin, karşı karşıya olunan meselelerde ortak bir duruş geliştirdiğini kaydetti.

Şentop, Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde, KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olarak kabulüne ilişkin Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemine değinerek, bundan sonra KKTC'yle parlamenter temasların artarak süreceğine olan inancını dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın ardından TÜRKPA'da da alacakları gözlemci üyelikle Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru davasında önemli bir merhale daha geçilmiş olacak. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etmemizin, şimdi olduğu gibi gelecekte de barış, istikrar ve refahımızın güvencesi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Erivan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Azerbaycan bayrağının yakılmasına da değinen Şentop, "Sporcularımız en iyi cevabı verdi. Genç sporcularımız burada yalnızca Türkiye'yi değil, Azerbaycan'ı da temsil ettiler ve madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiler." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan, bölgedeki normalleşme sürecinde Azerbaycan ile yakın eşgüdümün devam ettiğini belirten Şentop, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış çabalarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

???????Şentop, Azerbaycanlı çevrecilerin Laçin yolundaki protestoları hakkında ise şöyle konuştu:

"Bu yolun askeri amaçlar ve yasa dışı şekilde Azerbaycan topraklarından çıkarılan madenlerin taşınması amacıyla kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Laçin yolu konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu konudaki hassasiyetlerinize desteğimizi tüm platformlarda muhataplarımıza ifade ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Gafarova da iki ülke arasındaki yakınlığa değinerek, "Türkiye ile bizim hem fikirlerimiz hem amaçlarımız bir." dedi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu dile getiren Gafarova, Azerbaycan'ın da deprem felaketinin ardından Türkiye'ye her türlü desteği vermeye gayret ettiğini söyledi.