TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, milli gün dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü dolayısıyla kardeş Azerbaycan halkını, Türk milleti ve şahsı adına tebrik eden Şentop, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin sağlam temelleri üzerinde yükselen bağımsız Azerbaycan'ın günümüzde her alanda elde ettiği büyük başarılar göğsümüzü kabartmakta ve Türkiye için gurur vesilesi olmaya devam etmektedir. Parlamentolarımız arasındaki mükemmel seviyedeki ilişkilerimizin 'Tek millet, iki devlet' anlayışının rehberliğinde yeni zirvelere yükseleceğine canıgönülden inanıyorum. Mevcut yakın iş birliğimiz yalnız ikili değil, üçlü ve çoklu formatlarda da kuvvetlenmekte ve parlamenter diplomasiye yeni ivmeler kazandırmaktadır."

Şentop, dost ve kardeş Azerbaycan halkına esenlik ve refah, Azerbaycan Milli Meclisi'nin üyelerine başarı dileklerini iletti.