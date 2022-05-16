TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da - Haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Bakü'ye geldi. Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclis birinci Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılandı. Azerbaycan temasları çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya gelecek olan Şentop, yarın "Pandemi Sonrası İş birliği: Toparlanma Sürecinde Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı EİTPA 3. Genel Konferansı'na katılacak. Konferansa Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın parlamento başkanları ve heyetleri de katılım sağlayacak. Konferansta ayrıca, Ticaret Komitesi ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (ECOTA) Toplantısı, İletişim ve Bağlantısallık Komitesi Toplantısı ve Kadın, Gençlik ve Kültürel İşler Komitesi Toplantısı da düzenlenecek. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika