TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, acil çözüm gerektiren sorunlar sürecinin, herkes için başka ülkelere önyargısız, çifte standart olmaksızın, ülkesel ve bölgesel gerçeklikleri ıskalamadan bakılmasına vesile olmasını umduğunu belirterek, "Zira ülkeleri, bölge ve dünya gerçekliklerini ıskalarsak üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir. Oyundan düşeriz, oyun dışı kalırız." dedi.

Şentop, 27 ülkenin katılımıyla Slovenya'da gerçekleşen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Şentop, son yıllarda meydana gelen ve herkesi derinden etkileyen emsalsiz sınamaların acil durum yönetimi politikalarının önemini açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, bugün, ülkelerin güçleri ve dayanıklılıklarının, bu tür sınamalar karşısında verdiği mücadeledeki başarısıyla ölçüldüğünün altını çizdi.

Şentop, terör saldırıları, büyük çaplı göç hareketleri, iklim değişikliğinin etkileri olan sel, orman yangını ve benzeri felaketler ve son olarak Kovid-19 küresel salgınının, acil durum politikaları konusunda hem ulusal düzeyde daha dayanıklı olunmasını hem uluslararası alanda daha fazla ve yakın iş birliği yapılmasını zorunlu kıldığını kaydetti.

Bazen, olağanüstü tehdit ve sınamalar karşısında olağanüstü tedbirler alınması gerektiğini belirten Şentop, "Bunu her birimiz kendi farklı sorunlarımız bağlamında farklı zamanlarda ve farklı ölçeklerde yaşadık. Kimimiz terör saldırıları bizi vurduğunda, kimimiz milyonlarca sığınmacı sınırlarımıza dayandığında bu gerçekle karşı karşıya kaldık. Başkalarının sert şekilde eleştirdiğimiz adımlarını, gün geldi kendi demokrasilerimiz atmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu küresel ölçekte, en iyi şekilde Kovid-19 salgını sırasında tecrübe ettiklerini anlatan Şentop, "Parlamentolarımızın salgın koşullarında görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak uyum önlemlerini almak, hepimiz için önemli bir sınama oldu. Hükümetlerin aldığı acil önlemlerin demokrasiye ve yasalara uygunluğu bizi en çok meşgul eden konular arasında yer aldı. Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunlar üzerinde çalıştık." dedi.

-"Hassas dengeyi bulmak"

Dayanıklılık, hazırlıklı olma ve demokratik yönetişimin acil durum politikalarının temelindeki unsurlar olması gerektiğine işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Ancak en önemli unsur şüphesiz acil durumlar karşısında çok kısa sürede, etkin önlemler almak ile demokratik yönetişimi sağlamak arasındaki hassas dengeyi bulmaktır. Bu çerçevede yaptığımız istişarelerin; bilgi ve tecrübe paylaşımının önemli olduğuna inanıyorum. Özellikle yasama ve denetim faaliyetleri bakımından büyük bir rol oynayan parlamentolarımızın ihtisas ve denetim komisyonlarının güçlü bir iletişim ağı kurmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Yaşadıklarımız, maruz kaldığımız acil çözüm gerektiren sorunlar süreci umarım hepimiz için başka ülkelere önyargısız, çifte standart olmaksızın, ülkesel ve bölgesel gerçeklikleri ıskalamadan bakmamıza vesile olur. Zira ülkeleri, bölge ve dünya gerçekliklerini ıskalarsak üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir. Oyundan düşeriz, oyun dışı kalırız."