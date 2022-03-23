Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu eş raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş Raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics'i kabul etti. Şentop, raportörlerin Türkiye'yi çifte standart uygulamadan, doğru anlayarak, objektif bir tutumla değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika