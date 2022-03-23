Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetini kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetini kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu eş raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics'i kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu eş raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Eş Raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics'i kabul etti. Şentop, raportörlerin Türkiye'yi çifte standart uygulamadan, doğru anlayarak, objektif bir tutumla değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title