TBMM Başkanı Şentop: "Akdeniz göçmen mezarlığına döndü"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik verilen iftar programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Akdeniz göçmen çocuklarının mezarı oldu. Akdeniz göçmen mezarlığına döndü" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan Ayında geleneksel hale getirilen 'Gönül Sofaraları' iftar programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrasında Avrupa'ya doğru yaşanan göçlere ilişkin açıklama yaptı.

İftar sonrası konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hemen yakınımızda burnumuzun dibinde yaşanan bir savaş var. Dünyamız çok zor günlerden geçiyor. Hemen yakınımızda yaşanan bir savaş var. Bunun güne de gelecek yıllarda çıkacak etkileri var. Avrupa Ülkeleri Afganistan'dan, Suriye'den göçmenler gelmesin diyen bir çok marifet sergilediler. Bir çok gayret sarf ettiler, para harcadılar. Akdeniz göçmen çocuklarının mezarı oldu. Akdeniz göçmen mezarlığına döndü. Ukrayna'da Avrupa'ya doğru 5 milyon civarında göçmen akımı var. Bu gidişle 10 milyonu bulabilir. Daha önce farklı ülkelerden gelen göçmenlere Kapıları kapatanlar bu sefer Ukrayna'dan gelen daha büyük göç ile karışı karşıya kaldı. Dünya'nın dengeleri değişti. Duaların kabul olduğu bir aydayız. Allaha insanlık için dua edelim. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Nasıl salgın dönemi yaşadık. O günler geçti. Artık meydanda iftar yapabiliyoruz. Bu zorlukları inşallah Allah'ın yardımıyla dualarımızla ulaşacağız" dedi.