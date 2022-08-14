TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü kutladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü kutladı. ???????Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asra yüzünü döndüğü tarihi dönemeçte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. Politika AA / Aynur Ekiz Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Şentop AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.