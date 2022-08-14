TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü kutladı.
???????Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asra yüzünü döndüğü tarihi dönemeçte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
AA / Aynur Ekiz - Politika