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TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümünü kutladı.

???????Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asra yüzünü döndüğü tarihi dönemeçte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye idealine 21 yıldır omuz veren AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Şentop AK Parti Politika Haberler

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