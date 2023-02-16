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TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Elbistan ilçelerinde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Elbistan ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Şentop, Adıyaman merkezin ardından depremden en fazla zarar gören yerlerden Gölbaşı ilçesine geçerek, afet koordinasyon merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve aşevini ziyaret eden Şentop, depremden en fazla etkilenen Barış Mahallesi'nde çadırlarda kalan mahalle sakinleriyle sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Elbistan'a geçerek, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve bölgedeki milletvekillerinin de bulunduğu afet koordinasyon merkezinde, hasarın büyüklüğüne ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin bilgi aldı.

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Kaynak: AA / Politika

Mustafa Şentop Kahramanmaraş Elbistan Adıyaman Politika Haberler

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