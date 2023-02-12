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TBMM Başkanı Şentop, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti (3)

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti (3)

İSKENDERUN'U ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osmaniye'nin ardından İskenderun'a geçti.

İSKENDERUN'U ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osmaniye'nin ardından İskenderun'a geçti. İlk olarak kaymakamlık binasına gelen Şentop, bölgede bulunan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile milletvekilleri ve İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'ten yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Şentop daha sonra İskenderun Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve diğer yetkililerden çalışmaları dinledi.

ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Murat Sefa Demiryürek Mustafa Şentop İskenderun Osmaniye Politika Haberler

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