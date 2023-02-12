TBMM Başkanı Şentop, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti (2)

OSMANİYE'DE ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'dan sonra Osmaniye'ye geçerek incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Şentop, Osmaniye'de depremden etkilenenler için oluşturulan çadır kenti ziyaret ederek vatandaşların barınma gereksinimlerinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Çadır kentte kalan çocuklarla da bir araya gelen Şentop, bir vatandaşın çadırına konuk oldu. Şentop ayrıca, Kayıboyu KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek burada kalan ailelerle yemek yedi.