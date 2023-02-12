Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti (2)

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti (2)

OSMANİYE'DE ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'dan sonra Osmaniye'ye geçerek incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

OSMANİYE'DE ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana'dan sonra Osmaniye'ye geçerek incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Şentop, Osmaniye'de depremden etkilenenler için oluşturulan çadır kenti ziyaret ederek vatandaşların barınma gereksinimlerinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Çadır kentte kalan çocuklarla da bir araya gelen Şentop, bir vatandaşın çadırına konuk oldu. Şentop ayrıca, Kayıboyu KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek burada kalan ailelerle yemek yedi.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop Osmaniye Adana Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title