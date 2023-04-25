TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Birkaç bin kişilik Ermeni diasporasını memnun etmek için yapılan açıklamalar, ABD- Türkiye ilişkilerine gölge düşüren bir mahiyet meydana getiriyor. Bunu göze alacak bir değerde görmek, siyasetçi açısından bir körlüktür, bakış eksiliğidir." dedi.

Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclis Başkanı Annita Dimitriu'nin Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye yönelik söylediği sözlerin sorulması üzerine Şentop, toplantının genel çerçevesinin Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu ifade etti. Bu tür toplantılarda bazen Yunanistan'ın, daha ağırlıklı olarak da GKRY temsilcilerinin Türkiye'ye sataşmaya yönelik ifadeler kullandığını dile getiren Şentop, "Onlar şov yapmak maksadıyla, kendi ülkelerinde bir siyasi rant oluşturduğunu düşündükleri için bu tür konuşmalar yapıyorlar, onun için bu şekilde hareket ediyorlar. Yoksa meselenin gerçek durumuyla ilgili tarihi, hukuki olarak bir bilgi sahibi değiller. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960'da kuruluşu, onu kuran Zürih ve Londra anlaşmaları gibi şeyleri muhtemelen hayatında ilk defa duymuş olabilir. Esas mesele şov yapmaktı." diye konuştu.

"GKRY ve Yunanistan'ın zaman zaman AB politikalarını etkilediğine" dair kanaatin olduğunu ancak bu görüşe katılmadığını belirten Şentop, bunların birer bahane olarak kullanıldığının altını çizdi. Söz konusu iki ülkenin AB'ye doğrudan bir faydası olmadığına işaret eden Şentop, "AB'nin üretmiş olduğu refahı tüketici ülkeler konumundalar. Ne AB'ye ne de AB'nin politikalarına faydası, etkisi olmayan küçük ülkeler bunlar. Türkiye'yi AB'ye dahil etme konusunda genel olarak politikalarda sıkıntılar var. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın bazı açıklamalarını bahane ediyorlar. Son gelişmeler Türkiye'nin bölgesinde önemini artırdığı gibi AB- Türkiye ilişkileri bakımından da Türkiye'nin önemini artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, Biden'in açıklamasının sürpriz olmadığını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da böyle bir açıklama yapmasının beklendiğini söyledi.

Biden'ın bugün itibarıyla 2024'te yapılacak ABD seçimlerinde adaylığını açıkladığını anımsatan Şentop, şöyle devam etti:

"ABD'de bir Ermeni lobisi var. Gücü çok abartılıyor olsa da onları memnun etmek için bu tür açıklamaları yapıyorlar. Bu açıklamaların hukuken, siyaset bakımından, Türkiye-Ermenistan ilişkileri bakımından, Ermenistan'da yaşayan insanlar açısından bir temeli yok, bilakis zararı var. Ermenistan'ın bulunduğu bu bölgede ekonomik, siyasi ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürülebilmesi Türkiye, Azerbaycan ve komşu ülkelerle ilişkilerini normal bir düzeye getirmesiyle mümkündür. Halbuki bu tür açıklamalar tuzu kuru bazı diaspora Ermenilerini tatmin etse de Ermenistan'da yaşayan halk için faydalı şeyler değil. Siyaset ve hukuk bakımından da çok yanlış. Birkaç bin kişilik Ermeni diasporasını memnun etmek için yapılan açıklamalar, ABD- Türkiye ilişkilerine gölge düşüren bir mahiyet meydana getiriyor. Bunu göze alacak bir değerde görmek, siyasetçi açısından bir körlüktür, bir bakış eksikliğidir."

"Türkiye olarak biz çok rahatız. Bizim tarihimizin geriye dönük binlerce yıllık döneminde utanacağımız, başımızı öne eğeceğimiz hiçbir olay yoktur." diyen Şentop, "Biz bu güvenle hareket ettiğimiz için Cumhurbaşkanı'mız, başbakanlığı döneminde 'arşivleri açma' çağrısı yapmıştı. Biz, 'Bu iş tarihçilerin, bilim adamlarının işi olsun' diyoruz ve gerçekler bu şekilde ortaya çıksın. Bu çağrımıza hiç yanıt alamadık. Kimlerin tarihi gerçekliklerin ortaya çıkmasından korktuğu böylece anlaşılmış oluyor. Biz, Ermenistan ve Türkiye dışında üçüncü ülkelerin araştırmacılarını davet ediyoruz; gelsinler Türkiye'ye araştırsınlar. Bu, siyasetçilerin, parlamentoların karar vereceği bir konu değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, insanların kanıyla ve sömürüyle anılan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Şentop, "Böyle ülkelerin kalkıp Türkiye gibi tarihinde iftihardan, övünçten, insanlıktan başka nitelendirilecek şeyleri olmamış bir ülkeyi bu şekilde itham etmesi acınacak bir durumdur. Çok yakın zamana kadar ABD'de insanlar renginden dolayı rencide ediliyordu. ABD'deki soykırımlar bütün herkesin bildiği hususlar. Böyle bir kanlı ve zulümle dolu tarihe sahip ülkenin kalkıp da başka ülkelere birtakım değerlendirmeler yapması acınacak durumdur." dedi.